ua ru
Вт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Взрывы возле Джанкоя в Крыму: появились спутниковые снимки

Новина українською →
Крым, Вторник 16 августа 2022 20:39
Взрывы возле Джанкоя в Крыму: появились спутниковые снимки Фото: появились спутниковые снимки взрывов возле Джанкоя в Крыму (скришнот видео)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 16 августа, во временно оккупированном Крыму возле Джанкоя началась детонация склада с боеприпасами. Появились спутниковые снимки последствий взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста проекта "Схемы" Кирилла Овсяного в Twitter.

По его словам, спутниковые снимки склада с боеприпасами после взрывов обнародовала компания Planet.

Последствия взрывов под Джанкоем (twitter.com/KOvsianyi)

Напомним, во вторник, 16 августа, в поселке Азовское началась детонация склада с боеприпасами. Там начался пожар.

Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина "Новые взрывы в оккупированном Крыму и снова с эвакуацией: что известно на этот момент".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Взрыв Война России против Украины
NEWS
Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом
Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом
DAILY
"Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного