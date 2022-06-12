Взрывы в Тернопольской области: в Чорткове отключили газ

По его словам, в результате взрыва в Чорткове местные власти принили решение отключить газ.

"В городе Чортков местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва", - говорится в сообщении.

Жителей области также просят направлятся в укрытия в случае повторной воздушной тревоги. Не снимать, не фотографировать и не комментировать в соцсетях последствия взрывов.

"Призываю доверять только официальной информации. Специалисты работают на месте происшествия. Все достоверные новости о ситуации на Чертковщине будут сообщать на своих каналах в соцсетях", - говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению мэра Чорткова Владимира Шматько, газ отключили в селе Билэ.