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Взрывы в Тернопольской области: в Чорткове отключили газ

Фото: в Чаркове отключили газ после взрыва (Виталий Носач, РбК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

В Тернопольской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы. В городе Чорткове отключили газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение главы Тернопольской областной военной администрации Владимира Труш.

По его словам, в результате взрыва в Чорткове местные власти принили решение отключить газ.

"В городе Чортков местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва", - говорится в сообщении.

Жителей области также просят направлятся в укрытия в случае повторной воздушной тревоги. Не снимать, не фотографировать и не комментировать в соцсетях последствия взрывов.

"Призываю доверять только официальной информации. Специалисты работают на месте происшествия. Все достоверные новости о ситуации на Чертковщине будут сообщать на своих каналах в соцсетях", - говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению мэра Чорткова Владимира Шматько, газ отключили в селе Билэ.

Напомним, что российские оккупанты готовятся наступать на Славянск. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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