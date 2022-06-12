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Вибухи на Тернопільщині: у Чорткові відключили газ

Фото: у Чаркові відключили газ після вибуху (Віталій Носач, РбК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

У Тернопільській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. У місті Чорткові відключили газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення голови Тернопільської обласної Військової адміністрації Володимира Труш.

За його словами, в результаті вибуху в Чорткові місцева влада прийняла рішення відключити газ.

"У місті Чортків місцева влада відключила природний газ на час робіт з наслідками вибуху", - йдеться в повідомленні.

Жителів області також просять направлятися в Укриття в разі повторної повітряної тривоги. Не знімати, не фотографувати і не коментувати в соцмережах наслідки вибухів.

"Закликаю довіряти тільки офіційній інформації. Фахівці працюють на місці події. Всі достовірні новини про ситуацію на Чортківщині будуть повідомляти на своїх каналах у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Також, згідно з повідомленням мера Чорткова Володимира Шматька, газ відключили в селі Біле.

Нагадаємо, що російські окупанти готуються наступати на Слов'янськ. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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ВибухВійна Росії проти України