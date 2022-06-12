Вибухи на Тернопільщині: у Чорткові відключили газ

За його словами, в результаті вибуху в Чорткові місцева влада прийняла рішення відключити газ.

"У місті Чортків місцева влада відключила природний газ на час робіт з наслідками вибуху", - йдеться в повідомленні.

Жителів області також просять направлятися в Укриття в разі повторної повітряної тривоги. Не знімати, не фотографувати і не коментувати в соцмережах наслідки вибухів.

"Закликаю довіряти тільки офіційній інформації. Фахівці працюють на місці події. Всі достовірні новини про ситуацію на Чортківщині будуть повідомляти на своїх каналах у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Також, згідно з повідомленням мера Чорткова Володимира Шматька, газ відключили в селі Біле.