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Взрывы в Сумах утром: в ОВА объяснили причину

Новина українською →
Сумы, Суббота 25 июня 2022 12:59
Взрывы в Сумах утром: в ОВА объяснили причину Фото: глава Сумской ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий (everyday_sumy)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумах утром 25 июня были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Если сегодня около 11 утра вы слышали взрывы в Сумах и районе Бездрика - не беспокойтесь. Работали взрывотехники ГСЧС", - успокоил он.

Как сообщалось, российские войска дважды обстреляли из артиллерии Хотенскую общину в Сумской области 24 июня.

Напомним, в ночь на 25 июня и утром Украина подверглась массированным ракетным ударам. Россия ударила по Житомирской, Черниговской, Львовской, Николаевской, Хмельницкой и Киевской области. Подробнее - в статье РБК-Украина.

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