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Россияне дважды ударили артиллерией по общине в Сумской области

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Сумская область, Пятница 24 июня 2022 21:56
Россияне дважды ударили артиллерией по общине в Сумской области Фото: начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (segodnya.ua)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска дважды обстреляли из артиллерии Хотенскую общину в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

"Около 18:00 россияне дважды обстреляли Хотенскую общину из артиллерии. 4 прихода из САУ и около 10 из реактивных систем залпового огня. Пострадавших и разрушений нет", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский военнослужащий сбил российский штурмовик Су-25 на одном из фронтов войны с Российской Федерацией.

Также сегодня Вооруженные силы отбили штурм противника на окраине Лисичанска (Луганская область).

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