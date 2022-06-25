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Вибухи у Сумах вранці: в ОВА пояснили причину

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Суми, Субота 25 червня 2022 12:59
Вибухи у Сумах вранці: в ОВА пояснили причину Фото: голова Сумської ОДА (ОВА) Дмитро Живицький (everyday_sumy)
Автор: Наталія Гурковська

У Сумах зранку 25 червня було чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Якщо сьогодні близько 11 ранку ви чули вибухи у Сумах та районі Бездрика - не хвилюйтесь. Працювали вибухотехніки ДСНС", - заспокоїв він.

Як повідомлялося, російські війська двічі обстріляли з артилерії Хотенську громаду у Сумській області 24 червня.

Як повідомлялося, вночі на 25 червня і вранці Україна зазнала масованих ракетних ударів. Росія вдарила по Житомирській, Чернігівській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій та Київській області. Докладніше - у статті РБК-Україна.

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