Взрывы слышали аж в Одессе: оккупанты утром обстреляли ракетами Николаевскую область

Как отмечает оперативное командование "Юг", оккупанты запустили ракеты из акватории Черного моря и территории России.

Первые ракеты были запущены еще ночью из акватории Черного моря. Тогда же силы ПВО сбили их на подлете к Николаевской области. Уже на рассвете оккупанты снова нанесли массированные ракетные удары с применением авиации, но и тогда ПВО обезвредила 2 снаряда.

Уже в направлении Черного моря и территории России оккупанты применили крылатые ракеты и попали по базированию черноморского побережья Николаевской области, портах и зернохранилищах.

"Такие дерзкие действия вновь раскрывают истинные намерения страны-террористки - псевдо-забота гуманитарными коридорами и разблокировкой портов - это лишь повод получить доступ к морской инфраструктуры Украины", - пишет ОК "Юг".

Взрывы в Николаевской области были слышны в Одессе.