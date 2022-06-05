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Вибухи чули аж в Одесі: окупанти зранку обстріляли ракетами Миколаївську область

Фото: окупанти зранку обстріляли ракетами Миколаївську область (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові зранку обстріляли ракетами чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища. Вибухи було чутно навіть в Одесі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міськради.

Як відзначає оперативне командування "Південь", окупанти запустили ракети з акваторії Чорного моря та території Росії.

Перші ракети було запущено ще вночі з акваторії Чорного моря. Тоді ж сили ППО збили їх на підльоті до Миколаївської області. Вже на світанку окупанти знову завдали масованих ракетних ударів з застосуванням авіації, але й тоді ППО знешкодила 2 снаряди.

Вже з напрямку Чорного моря й території Росії окупанти застосували крилаті ракети й влучили по базуванню чорноморського узбережжя Миколаївської області, портах й зерносховищах.

"Такі зухвалі дії знов розкривають справжні наміри країни-терористки - псевдо-опікування гуманітарними коридорами та розблокуванням портів - це лише привід отримати доступ до морської інфраструктури України", - пише ОК "Південь".

Вибухи у Миколаївській області було чутно в Одесі.

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