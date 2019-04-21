Вибухи в Шрі-Ланці: МЗС з'ясовує, чи були українці серед постраждалих

Фото: вибух у Шрі-Ланці (twitter.com/Da_Vince2)

Глава МЗС висловив співчуття сім'ям постраждалих внаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям постраждалих серії вибухів на Шрі-Ланці і повідомив, що українське зовнішньополітичне відомство з'ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих. Про це повідомляє глава відомства на своїй сторінці в Twitter.

"Найглибші співчуття родинам тих, хто постраждав від страшних серійних вибухів, що обрушилися на кілька церков і готелів на Шрі-Ланці, швидкого одужання постраждалим. З'ясовуємо ситуацію щодо можливої наявності серед постраждалих в результаті серії вибухів на Шрі-Ланці громадян України", - написав Клімкін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

За останніми даними, у результаті події загинуло 160 осіб, ще не менше 295 отримали поранення.

Також міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих при вибухах в готелях і католицьких церквах є іноземці. Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив.