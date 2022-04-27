Взрывы в России. Подоляк прогнозирует усиление "демилитаризации" приграничных районов РФ

Как отметил Подоляк, интенсивность войны будет отражаться на приграничных районах России.

"Там будут стремительно расти панические настроения, там будут появляться конфликтные ситуации, там будут взрываться склады, и это будет только и только углубляться. И интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в последующие недели будет только существенно расти", - заметил советник главы Офиса президента.

Местные начнут задаваться вопросами, для чего Россия начала войну в Украине и почему она длится столько времени.

"И эти склады, эти ГСМ, эти базы топлива - это все будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну", - подчеркнул Подоляк.