Взрывы и разрывы боеприпасов: миссия ОБСЕ насчитала сотни нарушений за выходные

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала более 400 нарушений режима прекращения огня в эти выходные на Донбассе. Среди них взрывы и разрывы снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.
Больше всего нарушений режима прекращения огня в период с вечера 22 по вечер 24 августа произошли в Донецкой области. Там наблюдатели насчитали сразу 406 нарушения.
В том числе насчитали и 60 взрывов на этой территории, среди которых разрыв боеприпасов.
Большинство нарушений режима прекращения огня в Донецкой области произошли в районе Петровского.
В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 37 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного
происхождения.
Отметим, что оккупационная администрация Донецка решила разблокировать работу миссии и свернуть палаточный городок возле гостиницы Park Inn, в которой располагается штаб-квартира наблюдателей СММ ОБСЕ, и "перенести акцию в социальные сети". Причина - рост заболеваемости COVID-19 и ужесточение карантина.