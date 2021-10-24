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Оккупанты в Донецке снимают блокаду миссии ОБСЕ

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Донецк, Воскресенье 24 октября 2021 09:46
Оккупанты в Донецке снимают блокаду миссии ОБСЕ Фото: наблюдатель ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Александр Мороз

Оккупационные власти в Донецке снимают блокаду Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. С территории гостиницы Park Inn уберут палаточный городок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что оккупационная администрация Донецка решила свернуть палаточный городок возле гостиницы Park Inn, в которой располагается штаб-квартира наблюдателей СММ ОБСЕ, и "перенести акцию в социальные сети". Причина - рост заболеваемости COVID-19 и ужесточение карантина.

Также представители оккупационной власти заявили, что вопросом задержанного боевика "ЛНР" Андрея Косяка будет заниматься МИД Российской Федерации.

Напомним, ранее представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что блокада наблюдателей связана с тем, что Россия пытается давить на миссию ОБСЕ.

Блокада в Донецке началась под формальным предлогом добиться освобождения боевика "ЛНР" Андрея Косяка, который был задержан украинской стороной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предоставит российским дипломатам доступ к нему. Примечательно, что Киев декларирует непризнание российских паспортов, выданных жителям оккупированного Донбасса. Известно, что Косяк получил его только в 2020 году.

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ОБСЕ Донецк
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