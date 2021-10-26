Вибухи і розриви боєприпасів: місія ОБСЄ нарахувала сотні порушень за вихідні

Організація з безпеки і співробітництва в Європі нарахувала понад 400 порушень режиму припинення вогню в ці вихідні на Донбасі. Серед них вибухи і розриви снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.
Найбільше порушень режиму припинення вогню в період з вечора 22 по вечір 24 серпня сталися в Донецькій області. Там спостерігачі нарахували відразу 406 порушень.
У тому числі нарахували і 60 вибухів на цій території, серед яких розрив боєприпасів.
Більшість порушень режиму припинення вогню в Донецькій області сталися в районі Петровського.
У Луганській області спостерігачі ОБСЄ зафіксували 37 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 12 вибухів невизначеного
походження.
Зазначимо, що окупаційна адміністрація Донецька вирішила розблокувати роботу місії та згорнути наметове містечко біля готелю Park Inn, в якій розташовується штаб-квартира спостерігачів СММ ОБСЄ, і "перенести акцію в соціальні мережі". Причина-зростання захворюваності COVID - 19 і посилення карантину.