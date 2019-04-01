Вибухи у Кропивницькому: у лікарні помер один з постраждалих

Фото: вибухи у Кропивницького (persha.kr.ua)

У лікарні помер водій автоцистерни з газом, яка вибухнула на автостоянці в Кропивницького

В обласній лікарні помер водій автоцистерни з газом, яка стала причиною вибухів у Кропивницькому. Про це повідомляє філія Громадського телебачення в Facebook.

Повідомляється, що за словами завідувача опікового відділення обласної лікарні Наталії Корчаки, 29 березня 58-річного Анатолія з Кривого Рогу перевели з реанімаційного відділення в опікове.

Місцеве видання "Утренний город" повідомило, що рятувальник, який отримав опіки середнього ступеня тяжкості, зараз знаходиться в задовільному стані. Інші пацієнти також йдуть на поправку.

Нагадаємо, за фактом масштабних вибухів у Кропивницького на газозаправній станції двом особам оголосили підозру в порушенні правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Зараз прокуратура готує до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство буде наполягати на утриманні під вартою.

У Кропивницького ввечері, 27 березня, прогриміло кілька сильних вибухів. Пізніше стало відомо, що вибухнула газова заправка. Місцеві ЗМІ повідомляли, що в мікрорайоні Ковалівка немає електрики. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. У результаті вибухів постраждали чотири людини.