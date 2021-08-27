Взрывы в Казахстане: число жертв возросло, министр обороны уходит в отставку

По словам министра, он принял это решение, "как только услышал" об инциденте в Жамбылской области.

"Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства", - сказал Ермекбаев.

Отметим, горел склад боеприпасов размером 41 на 17. Произошло около десяти взрывов инженерных боеприпасов. До Тараза эвакуировали около 1,2 тысяч человек из близлежащих населенных пунктов.

Во время ликвидации последствий взрывов и пожаров на складе боеприпасов погибли пять человек. Среди них военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор и служащий военизированной охраны.