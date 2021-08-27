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Вибухи в Казахстані: кількість жертв зросла, міністр оборони йде у відставку

Автор: Анастасія Рокитна

В результаті вибухів на військовому складі в Казахстані загинули вже п'ять людей. Міністр оборони країни Нурлан Єрмекбаєв планує подати у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Informburo.

За словами міністра, він прийняв це рішення, "як тільки почув" про інцидент у Жамбилській області.

"Я для себе рішення прийняв, я у відставку подам, буду просити про відставку. А рішення ухвалить глава держави", - сказав Єрмекбаєв.

Зазначимо, горів склад боєприпасів розміром 41 на 17. Сталося близько десяти вибухів інженерних боєприпасів. До Тараза евакуювали близько 1,2 тисяч людей із прилеглих населених пунктів.

Під час ліквідації наслідків вибухів і пожеж на складі боєприпасів загинуло п'ятеро людей. Серед них військовий прокурор Південного регіону, сержант, єфрейтор і службовець воєнізованої охорони.

Нагадаємо, внаслідок вибуху на військових складах в Казахстані постраждали 32 людини.

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КазахстанВибух