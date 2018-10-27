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Взрывы в Ичне: возле аресенала осталось разминировать менее половины территории

Новости » Общество    27.10.2018 - 10:11
Фото: последствия взрывов в Ичне (Сергей Гришин, РБК-Украина)
Фото: последствия взрывов в Ичне (Сергей Гришин, РБК-Украина)

После взрывов в Ичнянском районе восстановили 150 поврежденных домов

Спасателям осталось разминировать меньше половины участков территории вокруг арсенала у Ичне, где 9 октября произошел пожар и детонация боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по состоянию на субботу, 27 октября, очищены 44 из 80 участков разминирования. На сегодня также пиротехниками ГСЧС проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала.

"Изъято 17 тыс. 409 взрывоопасных предметов (за сутки - 1 тыс. 231), отработано 294 уведомление населения об обнаружении боеприпасов (за сутки - 1)", - отметили в ГСЧС.

Также с начала работ восстановлено 150 зданий. В зоне ликвидации чрезвычайной ситуации остаются нести службу 152 спасателий на 51 ед. техники.

Напомним, 24 октября в 18 час. пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Также 25 октября полностью сняли запрет на полеты над районом взрывов под Ичней Черниговской области.

Пожар и взрывы боеприпасов на территории военного арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Ичнянского района начались 9 октября 2018.

 

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