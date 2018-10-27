Виббухи в Ічні: біля аресеналу залишилося розмінувати менше половини території

Фото: наслідки вибухів в Ічні (Сергій Грішин, РБК-Україна)

Псля вибухів в Ічнянському районі відновили 150 пошкоджених будинків

Рятувальникам залишилося розмінувати менше половини ділянок території навколо арсеналу біля Ічні, де 9 жовтня сталась пожежа та детонація боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, станом на суботу, 27 жовтня, очищено 44 із 80 ділянок розмінування. На сьогодні також піротехніками ДСНС перевірено та очищено від боєприпасів усі 39 населених пунктів, розташованих навколо арсеналу.

"Вилучено 17 тис. 409 вибухонебезпечних предметів (за добу - 1 тис. 231), відпрацьовано 294 повідомлення населення про виявлення боєприпасів (за добу - 1)", - зазначили в ДСНС.

Також з початку робіт відновлено 150 будівель. У зоні ліквідації надзвичайної ситуації залишаються нести службу 152 рятувальники на 51 од. техніки.

Нагадаємо, 24 жовтня о 18 год. пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Також 25 жовтня повністю зняли заборону на польоти над районом вибухів під Ічнею Чернігівської області.

Пожежа та вибухи боєприпасів на території військового арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба Ічнянського району почались 9 жовтня 2018.