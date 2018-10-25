Над районом вибухів під Ічнею зняли заборону на польоти

Фото: вибухи під Ічнею (РБК-Україна)

Над Ічнею повністю відкрили повітряний простір

Сьогодні, 25 жовтня, повністю зняли заборону на польоти над районом вибухів під Ічнею Чернігівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Украероруху" в Facebook.

За словами заступника директора "Украероруху" Олександра Волкова, з 00:00 повністю відкрили повітряний простір у радіусі 30 км від епіцентру вибухів 9 жовтня 2018 на складах з боєприпасами в районі Ічні.

"На операційний авіатрафік ця ситуація ніяк не вплинула і жодних затримок для повітряних суден не спричинила. Заходи з безпеки будуть тривати до повного розмінування ділянок, прилеглих до території арсеналу, де працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що пожежу на арсеналі в Ічні ліквідовано, жителі навколишніх населених пунктів можуть повертатися додому.

Вибухи на військових складах під Ічнею почалися в ніч на 9 жовтня. На складах знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. У зв'язку з надзвичайною ситуацією жителів Ічні та 30 довколишній селищ евакуювали.