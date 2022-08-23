UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрывы в Днепре утром оказались ракетным ударом: фото последствий

Фото: Взрывы в Днепре утром оказались ракетным ударом: фото последствий (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

Утренние взрывы в Днепре оказались ракетным ударом по частному сектору города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Днепр после утреннего прилета российской ракеты Искандер", - говорится в сообщении.

Днепровский городской голова Борис Филатов, что россияне попали ракетой по домам на улице Томской.

"Никаких военных целей, ничего такого особенного. Просто поселок. Просто частные дома обычных людей", - заявил глава города.

Филатов подчеркнул, что на каждой сессии городского совета власть переименовывает топонимы, которые связаны с Российской Федерацией.

Напомним, что в Днепре утром сообщали о взрывах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрВойна в Украине