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Вибухи у Дніпрі вранці виявились ракетним ударом: фото наслідків

Фото: Вибухи у Дніпрі вранці виявились ракетним ударом: фото наслідків (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

Ранкові вибухи у Дніпрі виявились ракетним ударом по приватному сектору міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Дніпро після ранкового прильоту російської ракети Іскандер", - йдеться у повідомленні.

Дніпровський міський голова Борис Філатов, що росіяни поцілили ракетою по будинках на вулиці Томській.

"Жодних військових цілей, нічого такого особливого. Просто селище. Просто приватні будинки звичайних людей", - заявив очільник міста.

Філатов підкреслив, що на кожній сесії міської ради влада перейменовує топоніми, які пов'язані з Російської Федерацією.

Нагадаємо, що у Дніпрі вранці повідомляли про вибухи.

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