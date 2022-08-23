Вибухи у Дніпрі вранці виявились ракетним ударом: фото наслідків

Ранкові вибухи у Дніпрі виявились ракетним ударом по приватному сектору міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Дніпро після ранкового прильоту російської ракети Іскандер", - йдеться у повідомленні.
Дніпровський міський голова Борис Філатов, що росіяни поцілили ракетою по будинках на вулиці Томській.
"Жодних військових цілей, нічого такого особливого. Просто селище. Просто приватні будинки звичайних людей", - заявив очільник міста.
Філатов підкреслив, що на кожній сесії міської ради влада перейменовує топоніми, які пов'язані з Російської Федерацією.
Нагадаємо, що у Дніпрі вранці повідомляли про вибухи.
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