UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрывы на авиабазе в Крыму: появились спутниковые снимки уничтоженных самолетов

Фото: в сети появились фото авиабазы в Крыму после взрывов (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Иван Носальский

В сети появились фотографии уничтоженных российских самолетов после взрывов на авиабазе во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя проекта журналистских расследований Bellingcat Элиота Хиггинса в Twitter.

Он утверждает, что на фото видны несколько “очень больших кратеров”, которые появились после взрывов. Также можно заметить уничтоженные российские самолеты и разрушенные здания.

"Похоже на прямое попадание в здание слева, что бы это ни было, оно кажется точным", - заявил Хиггинс.

Спутниковые снимки авиабазы в Крыму до и после взрывов (twitter.com/EliotHiggins)

При этом один из специалистов проекта OSINT также обнародовал снимки, на которых более отчетливо видны уничтоженные самолеты.

Уничтоженные самолеты на российской авиабазе в Крыму (twitter.com/OSINTua)

Напомним, вчера, 9 августа, в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки раздались мощные взрывы на российской авиабазе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВзрывВойна России против Украины