Взрывы на авиабазе в Крыму: появились спутниковые снимки уничтоженных самолетов

В сети появились фотографии уничтоженных российских самолетов после взрывов на авиабазе во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя проекта журналистских расследований Bellingcat Элиота Хиггинса в Twitter.
Он утверждает, что на фото видны несколько “очень больших кратеров”, которые появились после взрывов. Также можно заметить уничтоженные российские самолеты и разрушенные здания.
"Похоже на прямое попадание в здание слева, что бы это ни было, оно кажется точным", - заявил Хиггинс.
Спутниковые снимки авиабазы в Крыму до и после взрывов (twitter.com/EliotHiggins)
При этом один из специалистов проекта OSINT также обнародовал снимки, на которых более отчетливо видны уничтоженные самолеты.
Уничтоженные самолеты на российской авиабазе в Крыму (twitter.com/OSINTua)
Напомним, вчера, 9 августа, в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки раздались мощные взрывы на российской авиабазе.
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