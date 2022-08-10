RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибухи на авіабазі в Криму: з'явилися супутникові знімки знищених літаків

Фото: у мережі з'явилися фото авіабази у Криму після вибухів (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилися фотографії знищених російських літаків після вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника проекту журналістських розслідувань Bellingcat Еліота Хіггінса в Twitter.

Він стверджує, що на фото видно кілька "дуже великих кратерів", які з'явилися після вибухів. Також можна помітити знищені російські літаки і зруйновані будівлі.

"Схоже на пряме влучання в будівлю зліва, що б це не було, воно здається точним", - заявив Хіггінс.

Супутникові знімки авіабази в Криму до і після вибухів (twitter.com/EliotHiggins)

При цьому один з фахівців проекту OSINT також оприлюднив знімки, на яких більш чітко видно знищені літаки.

Знищені літаки на російській авіабазі в Криму (twitter.com/OSINTua)

Нагадаємо, вчора, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
КримВибухВійна Росії проти України