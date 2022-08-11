Взрывы на аэродроме в Беларуси: СМИ назвали несколько версий произошедшего

На военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси сегодняшней ночью прогремели по меньшей мере 8 взрывов. Вспышки заметили в нескольких десятках километров от места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

В Минобороны Беларуси объяснили взрывы возгоранием двигателя. Но судя по видео, которое было снято на расстоянии около 20-25 км от аэродрома, вспышки не похожи на обычный пожар.

По информации СМИ, на военном аэродроме "Зябровка" дислоцируется группировка ВС России. Там находится большое количество техники, в частности около 10 единиц ЗРК С-400 "Триумф", две единицы ЗРПК "Панцирь", ОТРК "Искандер", а также танки и БМП.

Мониторинговая группа назвала несколько версий взрывов в Зябровке:

тренировки ВВС и ПВО со стрельбой (в Минобороны Беларуси не заявляли о таких учениях);

удары по аэродрому, в результате которых могли быть уничтожены комплексы ЗРК/ЗРПК;

отработка уничтожения беспилотников с помощью ПВО;

помпаж авиадвигателя.

Однако последнюю версию мониторинговая группа называет маловероятной, поскольку в Зябровке нет самолетов, у которых этот эффект мог бы быть столь ярко выражен, а вертолетный - практически незаметен.