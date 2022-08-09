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Після вибухів у Криму продовжили "жовтий" рівень. До Дня незалежності України

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Крим, Вівторок 09 серпня 2022 20:35
Після вибухів у Криму продовжили "жовтий" рівень. До Дня незалежності України Фото: Сергій Аксьонов (facebook com aksenov rk)
Автор: Юлія Бойко

Після вибухів в окупованому Криму продовжують режим підвищеної "терористичної небезпеки". До 24 серпня 2022 року, коли Україна відзначає День незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.

За його словами, високий ("жовтий") рівень "терористичної небезпеки" діятиме з 20:00 9 серпня 2022 року до 20:00 24 серпня 2022 року:

  • на території Армянська, Джанкоя, Красноперекопська, Джанкойського та Красноперекопського районів;
  • на об'єктах інфраструктури, ЖКГ, охорони здоров'я і так далі.

"Даний захід є виключно профілактичним", - додав Аксьонов.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомило, що сьогоднішній удар по авіабазі в Криму нібито міг бути нанесений з української зброї. Зокрема, з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім".

На даний момент відомо, що на аеродромі під Саками вибухнули склади з боєприпасами. Загинуда одна особа, ще кілька поранені.

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Крим День незалежності України Вибух
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