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Взрывотехники обследуют Киевскую область до конца мая, - глава ОВА

Новина українською →
Киевская область, Вторник 03 мая 2022 21:32
Взрывотехники обследуют Киевскую область до конца мая, - глава ОВА Фото: Александр Павлюк (в центре) (facebook.com/General.Pavlyuk)
Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал о процессе разминирования освобожденных от российских оккупантов районов области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Глава области заявил, что саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по разминированию области. Они продлятся ориентировочно еще месяц.

"Взрывотехники планируют закончить обследование Киевской области до конца мая. В настоящее время проверено около 8 тысяч гектаров", – заявил Павлюк.

Кроме того, в Киевской области после освобождения от войск РФ обнаружили 8 братских могил. В них оккупанты похоронили убитых ими мирных жителей.

К слову, мэр Ирпеня Маркушин отчитался о восстановлении инфраструктуры города.

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