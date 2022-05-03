Взрывотехники обследуют Киевскую область до конца мая, - глава ОВА

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал о процессе разминирования освобожденных от российских оккупантов районов области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на телемарафон UAразом .

Глава области заявил, что саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по разминированию области. Они продлятся ориентировочно еще месяц.

"Взрывотехники планируют закончить обследование Киевской области до конца мая. В настоящее время проверено около 8 тысяч гектаров", – заявил Павлюк.

Кроме того, в Киевской области после освобождения от войск РФ обнаружили 8 братских могил. В них оккупанты похоронили убитых ими мирных жителей.