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Ирпень оживает, совсем скоро можно будет возвращаться, - мэр

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Ирпень, Вторник 03 мая 2022 15:52
Ирпень оживает, совсем скоро можно будет возвращаться, - мэр Мэр Ирпеня Александр Маркушин
Автор: Татьяна Самарук

В городе Ирпене Киевской области коммунальные службы завершают восстанавливать жизненно необходимое обеспечение города водой, светом и газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Маркушина.

Сообщается, что в городе почти полностью восстановлено водоснабжение.

"Благодаря почти круглосуточной работе профильных и коммунальных служб в нашем городе почти на 100% восстановлено водоснабжение, около на 80% - электроснабжение и на 20% - газоснабжение. Ирпень ежедневно все больше оживает и расцветает. Уже совсем скоро можно будет всем возвращаться домой", - написал мэр.

Также Маркушин добавил, что на этой неделе даст более конкретную информацию, когда и какими маршрутами можно будет возвращаться в город.

Ранее мы сообщали, что в Ирпене восстанавливают освещение, компания Signify передает городу 300 уличных светильников.

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Киевская область Ирпень
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