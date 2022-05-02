В Киевской области обнаружили 8 братских могил мирных жителей
В Киевской области после освобождения от врага правоохранители обнаружили восемь массовых захоронений мирных жителей, убитых российскими захватчиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По словам заместителя начальника полиции Киевской области Максима Очеретяного, в этих восьми захоронениях нашли 148 человек.
По данным Очеретяного, у всех погибших имеются телесные повреждения, сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза.
Он также сообщил, что в целом с 1202 тел граждан, выявленных на Киевщине, лица почти 280 из них остаются пока не установленными.
"Но фактически большинство тел уже установлено и опознано. То есть, мы работаем каждый день над этим вопросом", - заверил правоохранитель.
Напомним, 29 апреля в Бучанском районе нашли яму с телами еще троих мужчин, которых солдаты РФ жестоко убили.
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