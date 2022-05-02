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В Киевской области обнаружили 8 братских могил мирных жителей

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Украина, Понедельник 02 мая 2022 18:23
В Киевской области обнаружили 8 братских могил мирных жителей Фото: массовые захоронения (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В Киевской области после освобождения от врага правоохранители обнаружили восемь массовых захоронений мирных жителей, убитых российскими захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам заместителя начальника полиции Киевской области Максима Очеретяного, в этих восьми захоронениях нашли 148 человек.

По данным Очеретяного, у всех погибших имеются телесные повреждения, сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза.

Он также сообщил, что в целом с 1202 тел граждан, выявленных на Киевщине, лица почти 280 из них остаются пока не установленными.

"Но фактически большинство тел уже установлено и опознано. То есть, мы работаем каждый день над этим вопросом", - заверил правоохранитель.

Напомним, 29 апреля в Бучанском районе нашли яму с телами еще троих мужчин, которых солдаты РФ жестоко убили.

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