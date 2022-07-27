За взрывом автомобиля в Херсоне стоят украинские партизаны: появились подробности

Украинские партизаны взорвали автомобиль в Херсоне. В нем находились два "полицейских" российской оккупационной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.
"В этот раз "билет на концерт Кобзона" получил экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Его вручение состоялось в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса", - рассказывают в ГУР.
При этом отмечается, что в результате взрыва один "полицейский" был ликвидирован, а второй сейчас находится в больнице.
Напомним, сегодня, 27 июля, во временно оккупированном Херсоне на проспекте Адмирала Сенявина произошел взрыв. Местные СМИ сообщали о возможном подрыве машины, в которой был коллаборант.
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