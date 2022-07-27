За підривом автомобіля в Херсоні стоять українські партизани: з'явилися подробиці

Українські партизани підірвали автомобіль у Херсоні. У ньому знаходилися два "поліцейських" російської окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України .

"Цього разу "квиток на концерт Кобзона" отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Його вручення відбулося в Херсоні на перетині вулиці Рєпіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу", - розповідають в ГУР.

При цьому наголошується, що в результаті вибуху один "поліцейський" був ліквідований, а другий зараз знаходиться в лікарні.