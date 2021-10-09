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В Харькове заминировали "ковидные" больницы и супермаркет

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Харьков, Суббота 09 октября 2021 17:20
В Харькове заминировали "ковидные" больницы и супермаркет Фото: полиция проверяет информацию о минировании "ковидных" больниц в Харькове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Харькове сообщили о минировании семи "ковидных" больниц и одного из супермаркетов. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал АТН.

По его данным, около 13:00 в полицию поступило электронное письмо с сообщением о минировании семи городских больниц и одного супермаркета.

На место выехали оперативно-следственные группы и взрывотехники. Правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

В пресс-службе Харьковской ОГА отметили, что несмотря на анонимные сообщения о минировании, в медучреждениях помощь больным оказывается в полном объеме.

"Никто из больных не пострадал. Медики работают полноценно. На процесс госпитализации больных с коронавирусом эта ситуация не повлияла”, - цитирует заявление ОГА издание "Объектив".

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