Взрывчатки на станции метро "Крещатик" в Киеве не нашли. Ищут теперь на "Золотых воротах"

В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Золотые ворота". Информация о минировании станции метро "Крещатик" не подтвердилась.
Станцию "Крещатик" и пересадочный узел осмотрели. Взрывоопасных предметов не обнаружили. Станция работает в обычном режиме, сообщили в КГГА.
В киевском метрополитене сообщили, что станция "Золотые ворота" и пересадочный узел закрыты на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании.
Информация об открытии будет опубликована сразу после завершения проверки.
Отметим, сегодня в 11 часов дня сообщили о минировании станции метро "Крещатик".
Напомним, в Киеве сообщили о минировании Центрального вокзала, его работу ограничили. Проверка продолжается.