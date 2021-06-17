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Взрывчатки на станции метро "Крещатик" в Киеве не нашли. Ищут теперь на "Золотых воротах"

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Золотые ворота". Информация о минировании станции метро "Крещатик" не подтвердилась.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Станцию "Крещатик" и пересадочный узел осмотрели. Взрывоопасных предметов не обнаружили. Станция работает в обычном режиме, сообщили в КГГА.

В киевском метрополитене сообщили, что станция "Золотые ворота" и пересадочный узел закрыты на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании.

Информация об открытии будет опубликована сразу после завершения проверки.

Отметим, сегодня в 11 часов дня сообщили о минировании станции метро "Крещатик".

Напомним, в Киеве сообщили о минировании Центрального вокзала, его работу ограничили. Проверка продолжается.

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метровзрывчатка