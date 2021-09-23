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Вибухівка та протитанкові міни. СБУ на Донбасі виявила три схрони бойовиків

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Донбас, Четвер 23 вересня 2021 15:34
Вибухівка та протитанкові міни. СБУ на Донбасі виявила три схрони бойовиків Фото: СБУ на Донбасі виявила три схрони бойовиків (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

СБУ виявила у районі операції Об’єднаних сил (ООС) три схрони бойовиків. З арсеналу було вилучено пластид, 13 протитанкових мін та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією відомства, схованки облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

Силовики оглянули схрон, замаскований у покинутому гаражі у Лисичанську (Луганська область) і внаслідок чого виявили:

  • 125 гранатометних пострілів різних модифікацій,
  • 10 гранат РКГ-3 та Ф-1;
  • понад 2,6 тис. набоїв, у тому числі до великокаліберної зброї.

Крім того, з іншого тайнику, обладнаного поблизу помпової станції на в’їзді до міста, правоохоронці вилучили понад 180 артилерійських снарядів.

Між тим у Маріуполі, в руслі річки Кальчик, силовики виявили 3963 патрони різного калібру.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та осіб, причетних до неї.

Фото: СБУ на Донбасі виявила три схрони бойовиків (ssu.gov.ua)

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