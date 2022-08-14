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После взрыва в ТЦ Еревана пропавшими без вести числятся как минимум 19 человек

Фото: после взрыва в ТЦ Еревана пропавшими без вести числятся как минимум 19 человек (скриншот)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 14 августа, в результате взрыва в ереванском торговом центре как минимум 19 человек пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

По информации ведомства, после происшествия на горячую линию 911 поступили сообщения о 19 пропавших без вести людей.

Стоит заметить, что в то же время местные СМИ сообщают о 25 пропавших без вести людях после взрыва в торговом центре.

Также в МЧС добавляют, что уже установлены личности двух из трех погибших людей в результате взрыва в ТЦ. Ими оказались Анаит Мхитарян и Мисак Маргарян.

Напомним, ранее стало известно, что в столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу".

По состоянию на 20:40 было известно о 60 пострадавших в результате происшествия.

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АрменияЕреванВзрыв