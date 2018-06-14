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Через вибух машини в Києві постраждали четверо дітей

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 18:03
Фото: вибух у Києві (facebook com_KyivOperativ)
Фото: вибух у Києві (facebook com_KyivOperativ)

Дітей забрали в реанімацію

Через вибух машини в Київі, який стався сьогодні, 14 червня 2018 року, постраждали четверо дітей. Про це повідомляє "Еспресо".

Як повідомляється, у результаті вибуху в Києві постраждав шестирічний хлопчик, дві дівчинки 9 років і 12-річна дівчинка.

Очевидці повідомили виданню, що діти грали у дворі біля покинутої "Волги", потім залізли в авто, дістали звідти коробку, а коли відкрили - стався вибух.

 

Фото: місце вибуху у Києві (espreso.tv)

Дітей забрали в реанімацію. На даний момент загиблих немає, але, як зазначається, деякі з потерпілих перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Святошинському районі Києва на вул. Чорнобильській, 4/56 стався вибух у припаркованому автомобілі.

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Теги публікації: Київ, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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