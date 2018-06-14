В Киеве взорвался автомобиль, есть пострадавшие

По предварительной информации, есть 4 пострадавших

В Святошинском районе Киева произошел взрыв в припаркованном автомобиле. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Только что на Чернобыльской, 4/56, в припаркованном автомобиле Волга что-то взорвалось. Местные жители утверждают, что похоже было на газовый баллон, но утверждать пока рано. По предварительной информации, есть 4 пострадавших", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается более точная информация о количестве пострадавших и их состояние.

Фото: место происшествия (скриншот/google.com.ua/maps)

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что ГПУ завершила досудебное расследование по факту террористического акта в Мариуполе, в результате которого погиб полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Хараберюш.