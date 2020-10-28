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Из-за взрыва под Харьковом без газа остались 3,5 тысячи человек

Березовское, Среда 28 октября 2020 15:29
Из-за взрыва под Харьковом без газа остались 3,5 тысячи человек
Фото: последствия взрыва (t.me/kucherkh)
Автор: Игорь Литвиненко

В связи со взрывом на газораспределительной подстанции в Дергачевском районе Харьковской области без газа остались 3,5 тысячи человек. Газоснабжение должны восстановить уже завтра.

Об этом в Telegram заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Так, от газоснабжения были отключены абоненты населенных пунктов Двухлетний Угол, Григорьевка, Рядовое, Южный, Ольшаны, Протопоповка, Ярошовка, Гукивка, Терновая, Полевая.

"Последствия аварии будут устранены как можно быстрее. Уже завтра газоснабжения жилых домов должно быть восстановлено", - написал Кучер.

Напомним, сегодня около 11:47 в Дергачевском районе произошел взрыв на газораспределительной станции. В результате погибли два человека, а девять получили ранения. По данному факту полиция открыла уголовное дело из-за нарушений безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в результате взрыва на газораспределительной подстанции возник пожар. Он был ликвидирован.

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