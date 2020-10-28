Через вибух під Харковом без газу залишилися 3,5 тисячі осіб

Фото: наслідки вибуху (t.me/kucherkh)

У зв'язку з вибухом на газорозподільній підстанції у Дергачівському районі Харківської області без газу залишилися 3,5 тисячі осіб. Газопостачання повинні відновити вже завтра.

Про це в Telegram заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

Так, від газопостачання були відключені абоненти населених пунктів Дворічний Кут, Григорівка, Рядова, Південний, Вільшани, Протопопівка, Ярошівка, Гукивка, Тернова, Польова.

"Наслідки аварії будуть усунені якомога швидше. Вже завтра газопостачання житлових будинків має бути відновлене", - написав Кучер.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:47 у Дергачівському районі відбувся вибух на газорозподільній станції. В результаті загинули двоє людей, а дев'ятеро отримали поранення. За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу через порушення безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в результаті вибуху на газорозподільній підстанції виникла пожежа. Він був ліквідований.