Информации о пострадавших украинцев от взрыва в Бейруте нет, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер выразил соболезнования всем пострадавшим в результате взрыва

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в настоящее время, по данным посольства Украины в Ливане, нет информации о пострадавших украинцах от взрыва в Бейруте. Министерство иностранных дел и посольство продолжают собирать информацию о гражданах, которые могли пострадать.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто стал жертвой и потерял родственников и друзей", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел взрыв, в результате которого обрушились фасады нескольких зданий, повреждения получили жилые дома и офисы. По предварительной информации взрыв произошел из-за сварочных работ на одном из складов порта, где сдетонировало 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры.

Ранее посольство Украины в Ливане просило сообщить о пострадавших в результате взрыва в столице страны Бейруте.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что два судна из Украины могли пострадать в результате взрыва.

Также известно, что в Ливане погибли по меньшей мере 100 человек, а также 4 тысячи человек пострадали.