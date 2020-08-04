От взрыва в Бейруте пострадали 2,5 тысячи человек, - Минздрав Ливана

Министр здравоохранения Ливана Хасан Хамад заявил, что по меньшей мере 25 человек мертвы и более 2500 ранены в результате мощного взрыва в порту в столице Ливана Бейруте.

Об этом сообщает Aljazeera.

Причина взрыва пока неизвестна. Рассматривается несколько версий взрыва - от военной атаки стран-соседей, до взрыва нитрата натрия. Официальной версии пока нет.

Местные СМИ также сообщают о перебоях с интернетом. Более 30 команд Красного Креста и ливанская армия работают на месте трагедии.

Сообщается также, что волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.

Напомним, посольство Украины в Ливане просит сообщить о пострадавших в результате сегодняшнего взрыва в порту в столице страны.