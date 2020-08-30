После взрыва в Бейруте половине ливанцев грозит голод, - ООН

Об этом сообщили в Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).

В ЭСКЗА поясняют, что порт Бейрута, значительная часть которого была разрушена взрывами, - основной пункт, через который Ливан проводил импорт продовольствия. Поэтому в комиссии призывают срочно восстановить зернохранилища в порту.

Напомним, ранее Украина направила в Ливан около пяти тонн гуманитарной помощи в связи с взрывом, который произошел 4 августа в порту Бейрута.

Также власть Ливана заявляла, что в стране нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте.