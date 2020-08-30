Після вибуху в Бейруті половині ліванців загрожує голод, - ООН

Про це повідомили в Економічній та соціальній комісії ООН для Західної Азії (ЕСКЗА).

В ЕСКЗА пояснюють, що порт Бейрута, значна частина якого була зруйнована вибухами, - основний пункт, через який Ліван проводив імпорт продовольства. Тому в комісії закликають терміново відновити зерносховища в порту.

Нагадаємо, раніше Україна направила до Лівану близько п'яти тонн гуманітарної допомоги у зв'язку з вибухом, який стався 4 серпня в порту Бейрута.

Також влада Лівану заявляла, що в країні немає достатньо коштів для відновлення після вибуху в Бейруті.