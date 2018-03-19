Из-за взрыва в Африне погибло 11 человек

В четырехэтажном доме в центре Африна, очищенного от террористов YPG/PKK в рамках операции "Оливковая ветвь", сработало взрывное устройство. По предварительным данным, погибли семь мирных жителей и четыре бойца Сирийской освободительной армии (СОА), передает агентство Анадолу.

В частности, сообщается, что установленное террористами взрывное устройство сработало во время антитеррористического рейда бойцов СОА. Взрыв прогремел накануне вечером в одном из домов в районе Ахмед Шавахи.

В результате срабатывания устройства был нанес ущерб автомобилям и соседним домам. В районе взрыва образовалась воронка глубиной до четырех метров.

Как рассказал изданию боец СОА Фадыл Рандов сообщил, что скорбит в связи с гибелью своего друга в результате взрыва.

"Отряды СОА проверяли здание на наличие террористов. Когда бойцы вошли в дом, прогремел мощный взрыв. Тела погибших все еще находятся внутри здания. Единственная цель террористов - это убийство людей", - сказал он.

Части вооруженных сил Турции и отряды Сирийской освободительной армии утром 18 марта очистили от террористов город Африн, а к вечеру того же дня взяли под полный контроль северные, восточные и западные районы региона. Шесть городов в районе Африн - Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадид, Джиндерес и Мабатлы – очищены от боевиков YPG/PKK. Турецкая армия делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению Африна.

Напомним, как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии его армией города Африн на северо-западе Сирии.