Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Из-за взрыва в Африне погибло 11 человек

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 12:08
Фото: взорванное здание в центре Африн (aa.com.tr)
Фото: взорванное здание в центре Африн (aa.com.tr)

Террористы установили в центре гАфрина взрывное устройство

В четырехэтажном доме в центре Африна, очищенного от террористов YPG/PKK в рамках операции "Оливковая ветвь", сработало взрывное устройство. По предварительным данным, погибли семь мирных жителей и четыре бойца Сирийской освободительной армии (СОА), передает агентство Анадолу.

В частности, сообщается, что установленное террористами взрывное устройство сработало во время антитеррористического рейда бойцов СОА. Взрыв прогремел накануне вечером в одном из домов в районе Ахмед Шавахи.

В результате срабатывания устройства был нанес ущерб автомобилям и соседним домам. В районе взрыва образовалась воронка глубиной до четырех метров.

Как рассказал изданию боец СОА Фадыл Рандов сообщил, что скорбит в связи с гибелью своего друга в результате взрыва.

"Отряды СОА проверяли здание на наличие террористов. Когда бойцы вошли в дом, прогремел мощный взрыв. Тела погибших все еще находятся внутри здания. Единственная цель террористов - это убийство людей", - сказал он.

Части вооруженных сил Турции и отряды Сирийской освободительной армии утром 18 марта очистили от террористов город Африн, а к вечеру того же дня взяли под полный контроль северные, восточные и западные районы региона. Шесть городов в районе Африн - Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадид, Джиндерес и Мабатлы – очищены от боевиков YPG/PKK. Турецкая армия делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению Африна.

Напомним, как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии его армией города Африн на северо-западе Сирии.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В Сирии сбили бомбардировщик Су-24 Эрдоган заявил о взятии турецкой армией сирийского Африна
Теги: Сирия, Взрыв
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top