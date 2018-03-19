З-за вибуху в Африне загинуло 11 осіб

В чотириповерховому будинку в центрі Африна, очищеного від терористів YPG/PKK в рамках операції "Оливкова гілка", спрацював вибуховий пристрій. За попередніми даними, загинули семеро мирних жителів і чотири бійці Сирійської визвольної армії (СОА), передає агентство Анадолу.

Зокрема, повідомляється, що встановлене терористами вибуховий пристрій спрацював під час антитерористичного рейду бійців СОА. Вибух прогримів напередодні увечері в одному з будинків у районі Ахмед Шавахи.

В результаті спрацьовування пристрою був завдав шкоди автомобілям і сусіднім будинкам. У районі вибуху утворилася воронка глибиною до чотирьох метрів.

Як розповів виданню боєць СОА Фадыл Рандів повідомив, що сумує у зв'язку із загибеллю свого друга в результаті вибуху.

"Загони СОА перевіряли будівлю на наявність терористів. Коли бійці увійшли в будинок, прогримів потужний вибух. Тіла загиблих все ще знаходяться всередині будівлі. Єдина мета терористів - це вбивство людей", - сказав він.

Частини збройних сил Туреччини і загони Сирійської визвольної армії вранці 18 березня очистили місто від терористів Афрін, а до вечора того ж дня взяли під повний контроль північні, східні і західні райони регіону. Шість міст в районі Афрін - Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадід, Джиндерес і Мабатлы – очищені від бойовиків YPG/PKK. Турецька армія робить все можливе для мінімізації шкоди мирному населенню Африна.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про взяття його армією міста Афрін на північному заході Сирії.