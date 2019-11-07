Взрыв на Житомирской трассе: стало известно имя пострадавшего

В салоне автомобиля "Мерседес", в который на Житомирской трассе бросили взрывчатку, находился директор фармацевтической фирмы Игорь Сало. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киев Оперативный.

"Из источников стало известно, что автомобиль приналдежит директору фармацевтической фирмы Игорю Сало. Погиб его охранник", - говорится в сообщении.

В столице ввели операцию "Сирена" по розыску и задержанию черного мотоцикла BMW.

Напомним, на Житомирской трассе под Киевом вечером в среду, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля "Мерседес", что привело к взрыву.

В Нацполиции сообщили, что в результате взрыва погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения.

В столице ввели операцию "Сирена".

Ранее сообщалось, что в Киеве в жилом доме мужчина устроил стрельбу по соседям. Ранен один человек.

Также РБК-Украина сообщало, что 30 октября в центре Киева похитили ребенка. Как сообщил очевидец произошедшего, мужчина худого телосложения около 30 лет положил ребенка в корзину, а потом в багажник и умчался в неизвестном направлении. Полицейские ввели план "Перехват" по поиску мужчины и транспортного средства.