Вибух на Житомирській трасі: стало відомо ім'я потерпілого

У салоні автомобіля "Мерседес", в який на Житомирській трасі кинули вибухівку, перебував директор фармацевтичної фірми Ігор Сало. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Київ Оперативний.

"З джерел стало відомо, що автомобіль приналдежит директора фармацевтичної фірми Ігорю Сало. Загинув його охоронець", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирській трасі під Києвом у середу ввечері, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля "Мерседес", що призвело до вибуху.

У Нацполіції повідомили, що в результаті вибуху загинув водій, двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

У столиці ввели операцію "Сирена".

Раніше повідомлялося, що в Києві в житловому будинку чоловік влаштував стрілянину по сусідах. Поранено одну людину.

Також РБК-Україна повідомляло, що 30 жовтня в центрі Києва викрали дитину. Як повідомив очевидець події, чоловік худорлявої статури близько 30 років поклав дитину в корзину, а потім в багажник і помчав у невідомому напрямку. Поліцейські ввели план "Перехоплення" з пошуку чоловіка і транспортного засобу.