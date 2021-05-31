Взрыв на заводе и захват террористов: СБУ провела учения на Донбассе

Сообщается, что учения прошли на главном стратегическом объекте Авдеевке - местном коксохимическом заводе. В них приняли учения также представители ВСУ, штаба Объединенных сил и других органов.

По легенде группа террористов устроила взрыв на заводе и пыталась скрыться на ферме. В план учений входили оперативно-розыскные, контрразведывательные меры, а также штурм фермы с условными диверсантами.

Фото: учения СБУ на Донбассе (ssu.gov.ua)