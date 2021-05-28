Спецназ нейтрализовал "террористов" в метро Киева: СБУ провела учения

В столичном метрополитене Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения. Во время тренировок условные террористы осуществили "взрыв" в подземке и "захватили заложников" в вагоне поезда.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА .

"Служба безопасности Украины провела в столице плановые антитеррористические учения. По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метрополитена и захватили "заложников" в вагоне метро. Тренировка состоялась в условиях, максимально приближенных к реальным", - говорится в сообщении.

В начале тренировок спасательные службы провели ликвидацию пожара и эвакуировали пострадавших от взрыва. Затем медики и представители Красного Креста осуществили сепарацию пострадавших различных форм тяжести, предоставили им экстренную медпомощь.

"Во время силовой фазы тренировок спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины освободили "заложников" из вагона метро и задержали "террористов", - отмечается в сообщении.

В тренировках принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Общества Красного Креста Украины.