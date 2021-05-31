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Взрыв на заводе и захват террористов: СБУ провела учения на Донбассе

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Донбасс, Понедельник 31 мая 2021 11:48
Взрыв на заводе и захват террористов: СБУ провела учения на Донбассе Фото: учения СБУ на Донбассе (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины провела двухдневные антитеррористические учения вблизи линии разграничения. Заключительная фаза прошла в прифронтовой Авдеевке.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что учения прошли на главном стратегическом объекте Авдеевке - местном коксохимическом заводе. В них приняли учения также представители ВСУ, штаба Объединенных сил и других органов.

По легенде группа террористов устроила взрыв на заводе и пыталась скрыться на ферме. В план учений входили оперативно-розыскные, контрразведывательные меры, а также штурм фермы с условными диверсантами.

Фото: учения СБУ на Донбассе (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее в киевском метро СБУ провела антитеррористические учения, согласно легенде, террористы осуществили взрыв в подземке и захватили заложников в вагоне поезда. Пассажиров на время учений быть готовыми к ограничению движения и проверкам документов.

До этого Вооруженные силы Украины провели учения вблизи оккупированного Крыма. В частности, артиллерийские подразделения отрабатывали задачи по противодействию морскому десанту. Кроме того, отработали запуски штатных беспилотных летательных аппаратов, поиск и обнаружение целей и передачу координат огневым расчетам.

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