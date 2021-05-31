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Вибух на заводі і захоплення терористів: СБУ провела навчання на Донбасі

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Донбас, Понеділок 31 травня 2021 11:48
Вибух на заводі і захоплення терористів: СБУ провела навчання на Донбасі Фото: навчання СБУ на Донбасі (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України провела дводенні антитерористичні навчання поблизу лінії розмежування. Заключна фаза пройшла в прифронтовій Авдіївці.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Повідомляється, що навчання пройшли на головному стратегічному об'єкті Авдіївці - місцевому коксохімічному заводі. У них прийняли навчання також представники ЗСУ, штабу Об'єднаних сил та інших органів.

За легендою група терористів влаштувала вибух на заводі і намагалася сховатися на фермі. До плану навчань входили оперативно-розшукові, контррозвідувальні заходи, а також штурм ферми з умовними диверсантами.

Фото: навчання СБУ на Донбасі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в київському метро СБУ провела антитерористичні навчання, згідно з легендою, терористи здійснили вибух у підземці і захопили заручників у вагоні поїзда. Пасажирів на час навчань бути готовими до обмеження руху і перевірок документів.

До цього Збройні сили України провели навчання поблизу окупованого Криму. Зокрема, артилерійські підрозділи відпрацьовували завдання з протидії морському десанту. Крім того, відпрацювали запуски штатних безпілотних літальних апаратів, пошук і виявлення цілей та передачу координат вогневим розрахункам.

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