Вибух на заводі і захоплення терористів: СБУ провела навчання на Донбасі
Служба безпеки України провела дводенні антитерористичні навчання поблизу лінії розмежування. Заключна фаза пройшла в прифронтовій Авдіївці.
Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.
Повідомляється, що навчання пройшли на головному стратегічному об'єкті Авдіївці - місцевому коксохімічному заводі. У них прийняли навчання також представники ЗСУ, штабу Об'єднаних сил та інших органів.
За легендою група терористів влаштувала вибух на заводі і намагалася сховатися на фермі. До плану навчань входили оперативно-розшукові, контррозвідувальні заходи, а також штурм ферми з умовними диверсантами.
Фото: навчання СБУ на Донбасі (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше в київському метро СБУ провела антитерористичні навчання, згідно з легендою, терористи здійснили вибух у підземці і захопили заручників у вагоні поїзда. Пасажирів на час навчань бути готовими до обмеження руху і перевірок документів.
До цього Збройні сили України провели навчання поблизу окупованого Криму. Зокрема, артилерійські підрозділи відпрацьовували завдання з протидії морському десанту. Крім того, відпрацювали запуски штатних безпілотних літальних апаратів, пошук і виявлення цілей та передачу координат вогневим розрахункам.