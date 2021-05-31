Вибух на заводі і захоплення терористів: СБУ провела навчання на Донбасі

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ .

Повідомляється, що навчання пройшли на головному стратегічному об'єкті Авдіївці - місцевому коксохімічному заводі. У них прийняли навчання також представники ЗСУ, штабу Об'єднаних сил та інших органів.

За легендою група терористів влаштувала вибух на заводі і намагалася сховатися на фермі. До плану навчань входили оперативно-розшукові, контррозвідувальні заходи, а також штурм ферми з умовними диверсантами.

Фото: навчання СБУ на Донбасі (ssu.gov.ua)